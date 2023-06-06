الأسير وسيم مليطات يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

دخل الأسير وسيم عمر مليطات (38 عاماً) من بلدة بيت فوريك/نابلس، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير مليطات اُعتقل وهو طفل في عمر الـ17 عاماً، وعقب اعتقاله تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 68 يوماً، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، و(30) عاماً، لافتاً إلى أنّ الاحتلال حرم عائلته من زيارته لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد اعتقاله.

أكمل الأسير مليطات دراسته وهو بالأسر، وحصل على شهادة الثانوية العامة، ودرجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى، والعلوم السياسية من جامعة القدس، كما وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية من ذات الجامعة.

يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، ولهم دور معرفي وفكري هام بين رفاقه الأسرى، كما وساهم وأنتج العديد من الكتابات الأدبية والنثرية.

يقبع اليوم في سجن "نفحة".



