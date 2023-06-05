بالفيديو مقطع فيديو للملكة رانية العبدالله يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو لأولادها عبر حسابها في إنستغرام، ما أشعل موجة من التفاعل والتعليقات والإعجابات من قبل متابعيها خلال الساعات الماضية.

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه "اللي فاهم عليهم يحكيلي"، في إشارة إلى أبنائها الأمراء إيمان وسلمى وهاشم وزوج الأميرة إيمان جميل ألكساندر ترميوتس الذين راحوا يتهامسون ويتبادلون الابتسامات خلال زفاف ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف

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فقد أظهر المقطع الأمراء وهم يستعدون على ما يبدو لاستقبال التهاني، حيث كانوا يتبادلون النظرات والابتسامات أيضا.

وشهد الأردن، الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم. وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمّان منتصف خمسينات القرن الماضي، واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.