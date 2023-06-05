إصابة 3 مستوطنين و38 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 38 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها 3 مستوطنين.

وأصيب ثلاثة مستوطنين جراء رشقهم بالحجارة خلال التصدي لاعتداءاتهم قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة "معاليه شمرون"، وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة وحجارة على مركبات المستوطنين في أماكن مختلفة بمدينة قلقيلية.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال مرتين على النقطة العسكرية في جبل جرزيم بنابلس، وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة وحجارة على مركبات المستوطنين في بيتين وشقبا والمغير برام الله.

وتصدى الشبان الثائر لـ9 اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة، وحطموا 5 مركبات لهم.

واندلعت مواجهات في 18 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر مايو/أيار المنصرم استمراراً وتنوعاً في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة (28) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة، فيما استشهد (21) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين - معطى (1025) عملا مقاوماً، بينها (124) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (47، 43) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.