طالع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء لليوم الثلاثاء6/6/2023م، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الإثنين في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

وحافظ سعر الدولار على استقراره اليوم مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات الإثنين 5 يونيو/حزيران، رغم توجهات البنك المركزي بخفض العملة، وخفض مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، حيث حددها بـ 8200 ليرة.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن البنك المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8780.15 ليرة سورية.

سعر الدولار اليوم في سوريا سوق السوداء الآن

وفي مقالنا طالع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء لليوم الثلاثاء6/6/2023م، فقد كان "المركزي" حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8150 ليرة للدولار، و8711.13 ليرة سورية لليورو.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ بعض المستثمرين العرب والأجانب باستكشاف الفرص الاستثمارية في سورية، والاطلاع على الجوانب والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، بحسب بعض رجال الأعمال والمسؤولين المختصين بالموضوع.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل الدولار رسميا 8200 ليرة، وفقا لنشرة الحوالات والصرافة، وضمن مقالنا طالع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء لليوم الثلاثاء6/6/2023م.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

وفي مقالنا طالع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء لليوم الثلاثاء6/6/2023م، واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند مستويات 8900 ليرة للشراء و9000 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم

وضمن مقالنا طالع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء لليوم الثلاثاء6/6/2023م، وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وأيضا في مقالنا طالع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء لليوم الثلاثاء6/6/2023م، كما ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9532 ليرة للشراء و9644 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وفي مقالنا طالع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء لليوم الثلاثاء6/6/2023م، فقد بلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 423 ليرة للشراء 429 ليرة للبيع.