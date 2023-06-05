بالفيديو سعر الدولار اليوم الثلاثاء6/6/2023م في لبنان سوق السوداء الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء6/6/2023م في لبنان سوق السوداء الآن، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية ضعفاً مقابل العملات الأخرى، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الثلاثاء 6/6/2023م، فقد تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال تعاملات أمس الإثنين 5 يونيو/حزيران 2023، مع استمرار تدخل مصرف لبنان.

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وقفز سعر الليرة اللبنانية في مواجهة الدولار بشكل ملحوظ مع استمرار تداخلات مصرف لبنان المركزي للسيطرة على انفلات قيمة الدولار في مواجهة الليرة اللبنانية عبر ضخ ما يزيد عن 150 مليون دولار يومياُ في السوق عبر منصة صيرفة.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن

ورغم مرور أكثر من عام على اتفاقية التفاهم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد، إلا أن المفاوضات لم تنته بعد لإنقاذ لبنان من أزمتها الاقتصادية والسياسية، نتيجة لعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها تجاه برنامج التعافي.

ووفقا لبيانات سابقة عن صندوق النقد الدولي فإن الأطراف المسؤولة عن توقيع الاتفاقية هي نفسها الأطرف التي تملك صلاحية تنفيذ عمليات وخطة الإصلاح والتي حددها صندوق النقد مع الحكومة ومجلس النوّاب والمصرف المركزي.

كانت لجنة الاقتصاد النيابيّة على موعد مع اجتماع خاص مع نائب رئيس الحكومة سعادة شامي، لاستعراض واقع هذا التفاهم، ووضعيّة لبنان الراهنة بما يخص كل شرط من شروطه الإصلاحيّة.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

قال سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة إن شرط التدقيق المحاسبي في ميزانية مصرف لبنان المركزي، والذي يكشف وضعيّة الفجوة الماليّة وطبيعتها، انتهى بالفعل، لكنه لم ينشر ولم يُفصح عن مضمونه.

وتابع أن خاطب وزارة المالية للحصول على نسخة من التقرير باعتبارها الجهة الجهة المسؤولة عن مسار هذا التدقيق، إلا أنّ الوزارة تغاضت عن الرد على مراسلته.

ووفقا لشروط الصندوق، فإن منصة صيرفة كان الهدف منها أن تعكس سعر صرف الليرة الحر وليس أن يتم من خلالها تثبيت سعر الصرف، مطالباً بتغيير اسمها أو إلغائها بعدما تحولت من الهدف المرجو منها، في ظل وجود أكثر من سعر للصرف.

أشار الشامي إلى أنّ التعديلات على قانون السريّة المصرفيّة، التي أقرّها مجلس النوّاب، بناءً على شروط الصندوق، لم تكن مطابقة تمامًا للمطلوب. وأضاف: أمّا الثغرة الأساسيّة هنا، فهي عدم إتاحة التعديلات واطلاع لجنة الرقابة على المصارف على تفاصيل الحسابات المصرفيّة، لغايات إعادة الهيكلة، وهو ما سيفرض تمرير تعديلات إضافيّة على قانون سريّة المصارف لإتاحة هذا الأمر.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 205 ملايين دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى مستوى 93.400 ألف ليرة للشراء و93.700 ألف ليرة مقابل 93.800 ألف ليرة للشراء و94.000 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن

في مقالنا سعر الدولار اليوم الثلاثاء6/6/2023م في لبنان سوق السوداء الآن، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 6/6/2023م: