طالع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و البنوك اليوم الثلاثاء 6-6-2023

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-6-2023، يعتبر سعر صرف الدولار في مصر من اكثر المواضيع التي يتم البحث عنها عبر مواقع الانترنت، حيث يبحث الكثير من الأشخاص في مصر وخارجها عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك والسوق السوداء، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار العملات المختلفة بشكل يومي في مختلف الدول، كما هو الحال في هذا المقال الذي نرصد لكم من خلاله أسعار الدولار في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم

وشهد سعر الدولار اليوم استقراراً في مصر، مع ترقب لنتائج اجتماع المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وحافظ الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري على مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.