كم سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 6 يونيو 2023؟

كم سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 6 يونيو 2023، تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار الذهب في مصر بتعاملات اليوم، ويرغب المصريون بمعرفة أسعار الذهب بالجنيه المصري، كما جاءت في تعاملات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعاً مع هبوط "الثمين" في تعاملات محدودة النطاق بأسواق العالم، وفي هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 2669 جنيها للشراء و2680 جنيها للبيع، مقابل 2680 جنيها للشراء و2703 جنيهات للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 ليسجل 2001 جنيها للشراء و2010 جنيهات للبيع، مقابل 2010 جنيهات للشراء و2027 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليسجل 2335 جنيها للشراء و2345 جنيها للبيع، مقابل 2345 جنيها للشراء و2365 جنيها للبيع، أمس.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى مستوى 82993 ألف جنيه للشراء و83.348 ألف جنيه للبيع.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18.680 ألف جنيه للشراء و18.760 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وبلغ سعر الجنيه الذهب من بي تي سي نحو 20.460 ألف جنيه.

سعر سبيكة ذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 58.205 ألف جنيه.