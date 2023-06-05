سرايا القدس- كتيبة جنين تدعو مجاهديها لأخذ درجات الحيطة والحذر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:30 م
05 يونيو 2023
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دعت سرايا القدس-كتيبة جنين، المقاتلين الأبطال لأخذ درجات الحيطة والحذر، وعدم إطلاق النار على الجيبات المصفحة لما في ذلك استنزاف للذخيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لسرايا القدس كتيبة جنين ردا على التهديدات الإسرائيلية

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين في رسالتها للمجاهدين: "حافظوا على ما لديكم من ذخيرة ولتكن وجهتنا فقط جماجم وصدور جنود الاحتلال في حال ترجلوا من الجيبات".

واضافت: "لتكن الكمائن سيدة الموقف لما فيها من تحقيق إصابات قاتلة بإذن الله".

كما وجهت سرايا القدس اعتذارها  لأهلنا بمخيم جنين فيما يتعلق بالحواجز والإغلاقات التي نضطر لها بدواعي أمنية.

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