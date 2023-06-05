جيش الاحتلال يعلن مشاركته في مناورات "الأسد الإفريقي 2023" في المغرب

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين5/6/2023م، مشاركته في مناورة "African Lion 2023" في المغرب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي :" لأول مرة: غادر وفد مكون من 12 مقاتلا وقائدا من غولاني، للمشاركة في مناورة "African Lion 2023" في المغرب".

وانطلقت اليوم مناورة African Lion 2023 "الأسد الإفريقي 2023" في المغرب بمشاركة عدة دول بينها الولايات المتحدة

يذكر أن " الأسد الإفريقي " تعد أكبر مناورات في إفريقيا وتقام هذه المناورة الحالية للمرة الـ19 بتنظيم مشترك ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة دول أوروبية وإفريقية وستستمر حتى 16 حزيران/ يونيو الجاري.