بالصور القوى الوطنية والاسلامية في جنين تقيم بيت عزاء للشهيد المصري محمد صلاح

زفت القوى الوطنية والاسلامية في مخيم جنين مساء اليوم الاثنين الشهيد البطل، جندي مصرمحمد صلاح، منفذ عملية نيتسانا البطولية.

ودعت القوى الوطنية لحضور بيت التهنئة والتبريك للشهيد، في مركز الشباب الاجتماعي، اليوم بعد صلاة المغرب.

وفيما يلي تصريح القوى الوطنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبۡدِیلࣰا.. صدق الله العظيم

تزف القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين الشهيد البطل جندي مجند محمد صلاح منفذ عملية نيتسانا البطولية على الحدود المصريه وتدعوكم لحضور بيت التهنئه والتبريك للشهيد.. وذلك يوم الاثنين الموافق 5\6\2023 في مركز الشباب الاجتماعي بعد صلاه المغرب