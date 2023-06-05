زوارق الاحتلال تطلق قنابل إنارة صوب مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع

أفادت مصادر محلية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين5/6/2023م، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قنابل إنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال القطاع.

وبينت المصادر، أن زوارق الاحتلال أطلقت عدداً من قنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة الواحة شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اضرار في صفوف الصيادين.

يذكر أن البحرية "الإسرائيلية" تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.