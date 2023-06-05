تحميل كتاب نحن نقص عليك مجاني للمؤلف أدهم الشرقاوي PDF

تحميل كتاب نحن نقص عليك مجاني للمؤلف أدهم الشرقاوي ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أحد الكتب المميزة التي يبحث عنها الكثير من القراء في الوطن العربي، والتي ستجد في تذوقها التشويق والمتعة، وتحمل في طياتها معاني عميقة في حياة الانسان.

نبذة عن كتاب نحن نقص عليك

يقول الأفارقة في مثلهم الشعبي: إلى أن تتعلم الطريدة الكتابة، ستبقى كل القصص تمجد الصياد هنا، حاولت أن أعطي الطريدة قلماً لتكتب، فقد أخذ الصياد حظه من الشرد، وحان الوقت أن يتبادل الرواة الأدوار .. والقصة على ما فيها من تشويق ومتعة، وترويح عن النفس، إلا أنها أعمق مضموناً، وأبعد أثراً، من أن تكون مادة مسلية فقط! كان أرطغرل يقول: القصص لا تُروى كي ينام الأطفال، وإنما كي يستيقظ الرجال.

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