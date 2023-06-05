مقاومون يطلقون النار نحو نقطة عسكرية لجيش الحتلال على جبل جرزيم

أطلق مقاومون مساء اليوم الاثنين النار صوب نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على جبل جرزيم بنابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا بوابل كثيف من الرصاص نحو نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على جبل جرزيم بالقرب من نابلس بالضفة الغربية.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.