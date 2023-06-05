رسمياً..بنزيما يوقع لاتحاد جدة السعودي

وقع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عقود انتقاله لاتحاد جدة، لتدعيم صفوف العميد في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية، اليوم الإثنين5/6/2023م.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي أمس الأحد، رحيل بنزيما عن الفريق، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في "سانتياجو بيرنابيو".



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "وقع كريم بنزيما على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى اتحاد جدة".



وأضاف: "عقد بنزيما مع اتحاد جدة سيمتد حتى حزيران/يونيو 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي".



وتابع: "سيكون راتب بنزيما قريبا من 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود التجارية، والمتغيرات".



وختم: "بنزيما سيودع جماهير ريال مدريد، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ثم سيسافر إلى السعودية".