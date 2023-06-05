الاعلام العبري يهاجم نظيره المصري ويتهمه بالتستر على عملية اطلاق النار على الحدود

شنت وسائل إعلام "إسرائيلية" هجوما ضاربا على نظيرتها المصرية واتهمتها بالتحيز في تناول عملية الحدود المصرية – الفلسطينية الأخيرة.

وقال الإعلام العبري إنه يتبين من ردود الفعل في مصر والعالم العربي ، يبدو أن الإعلام العربي تبنى الرواية المصرية لتقليل الضرر، حتى أن المنفذ يتم الإشادة به على شبكات التواصل الاجتماعية.

وقالت صحف "إسرائيلية" إنه على الرغم من أن الهجوم القوي على الحدود المصرية كان غير عادي في طبيعته، إلا أنه حتى في اليوم التالي واصلت وسائل الإعلام المصرية رواية أنها كانت عملية مستقلة.

وزعم موقع " bahazit" الإسرائيلي أن الإعلام المصري يحاول التستر على نوايا العملية والابتعاد عن تحمل مصر المسؤولية، وتقديم حقائق بعيدة عن الواقع.

وأضاف أنه بتتبع تغطية الإعلام المصري للحادث فإن التغطية التي ظهرت على غلاف صحيفة الأهرام الحكومية، جاء في العنوان أن "وزير الدفاع تحدث مع نظيره الإسرائيلي عن ملابسات الحادث على الحدود"، وورد في النبأ في المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الدفاع المصري محمد زكي مع وزير الحرب جالانت أنه قدم تعازيه لـ" ضحايا الجانبين" وأن كلمة "إرهابي" لم تذكر.