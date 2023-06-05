بعد مقتل 3 من جنودها.. "اسرائيل" تتخذ اجراءات جديدة على الحدود مع مصر

قالت القناة الـ 13 العبرية إن تل أبيب تخطط لتعزيز أمنها على طول الحدود المصرية – الفلسطينية بعد العملية الأخيرة التي راح فيها 3 قتلى من جيشها تحسبا من محاولات أخرى.

وقالت القناة إنه عادةً ما تكون الحدود، التي تمتد 125 ميلاً، سلمية، حيث يشترك الطرفان بروابط أمنية وثيقة، على الرغم من وجود تقارير متكررة عن تهريب المخدرات.

وأوضحت القناة العبرية أن تل أبيب أخطرت مصر بأنها ستعمل على زيادة كاميرات وأبراج المراقبة على الحدود، وذلك بعد حادث إطلاق الجندي المصري النار على ثلاثة جنود "إسرائيليين" السبت.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مصر تعمل على توثيق التعاون مع "إسرائيل"، وتواصل التحقيق في الهجوم حتى اليوم، موضحة أن مسؤولين مصريين أكدوا لـ "إسرائيل" أنه تم اتخاذ خطوات لمنع مثل هذا الهجوم في المستقبل.

من جانبه، كشف العقيد آفي رحاميم، الذي كان يقود اللواء المنتشر على طول الحدود المصرية سابقا، أن حوادث إطلاق النار روتينية في تلك المنطقة، وأن الوضع معقد على حدود السلام مع مصر.

وفي محادثة مع راديو 103FM الإسرائيلي، تناول الجنرال الإسرائيلي السابق الأسئلة التي أثيرت فيما يتعلق برد الجيش الإسرائيلي على إطلاق النار على الأرواح وأوضح أنهم "يطلقون النار هناك كل يوم، وطوال اليوم".