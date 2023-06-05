"ليفربول" يعلن ضم الأرجنتيني "أليكسيس ماك أليستر"

حسم نادي ليفربول، التعاقد مع أحد نجوم منتخب الأرجنتين، خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسمت صفقة انتقال أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط برايتون، إلى صفوف ليفربول".

وأضاف: "توصلت الأطراف إلى اتفاق كامل بشأن عقد ماك أليستر الذي سيمتد حتى يونيو/حزيران 2028".



وتابع: "سيخضع ماك أليستر للكشف الطبي في ليفربول خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة، كما ستحسم الصفقة هذا الأسبوع بين الناديين".



واختتم: "سيدفع ليفربول قيمة الشرط الجزائي في عقد ماك أليستر، والذي يعد أقل من 45 مليون جنيه إسترليني".



وواجه ليفربول منافسة شرسة من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، على ضم الأرجنتيني المتوج بلقب بطولة كأس العالم الأخيرة (قطر 2022).



