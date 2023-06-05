تصاعد الجريمة في الداخل المحتل.. قتيلان في قلنسوة وعبلين

قُتل شابان بجريمتي اطلاق نار داخل أراضي عام 48 فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.

ففي مدينة قلنسوة في المثلث قتل الشاب أحمد حازم شريف، وهو متزوج وأب لطفل.

ووُجدت السيارة التي استقلها منفذو الجريمة، في موقع بالقرب من المدينة، وقد أُضرمت فيها النيران.

وفي عبلين في الجليل، أُصيب الشاب عمر عوالي الذي يبلغ من العمر 20 عاما، بجراح خطيرة إثر تعرّضه لإطلاق نار خلال تواجده في صالون للحلاقة في البلدة. وأعلنت الطواقم الطبية في "رامبام" لاحقًا فشل محاولات إنقاذ حياته وأقرت وفاته.

وفي رهط في النقب، أُصيب شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في حيّ رقم 3 في المدينة.

وأمس السبت، قُتل إسماعيل الشمالي، وهو في الأربعينات من عمره، وأصيب فتى بجروح في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في الرملة، فيما أصيب شخص بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة تل السبع بمنطقة النقب.

وبجريمة القتل التي ارتُكبت الأحد، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 83 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.