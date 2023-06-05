الأسير عزت أقطش من نابلس يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير المجاهد عزت بهجت عبد العزيز أقطش (27 عامًا) من بلدة بيتا التحتا بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 17 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 28/12/2021م وحولته سلطات الاحتلال بداية اعتقاله للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وبتاريخ 20/12/2022م ووجهت له سلطات الاحتلال لائحة اتهام واتهمته بالانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها وأصدرت بحقه ما يسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكمًا بالسجن لمدة 6 شهور، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، بالإضافة لمدة اعتقاله الإداري قبل توجيه لائحة اتهام بحقه.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عزت أقطش ولد بتاريخ 12/07/1996م، وهو أعزب، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية نشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وأفرج عنه من سجن مجدو.

