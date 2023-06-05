ضبط 5 أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط القطاع

ضبطت المباحث العامة، دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بالاشتراك مع الدفاع المدني 5 أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط الأحياء السكنية خلال .

وتأتي هذه الجولات ضمن إجراءات تشديد وزارة الداخلية نحو نقاط تعبئة الغاز العشوائية؛ لمخالفتها المواصفات والقوانين المعمول بها، وهو ما يشكل خطورة على حياة المواطنين.

كما وضبطت المباحث خلال جولاتها 32 أسطوانة غاز بأحجام مختلفة من تلك النقاط، وشدت المباحث على أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.