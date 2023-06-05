نادي الأسير: الاحتلال نفذ أكثر من 3370 حالة اعتقال منذ مطلع العام

قال نادي الأسير، إنّ عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال، تصاعدت بشكل لافت منذ العام المنصرم، بحيق لم تتوقف قراءة عمليات الاعتقال عند الأعداد، بل بمستوى الجرائم والانتهاكات.

وأضاف نادي الأسير أن العام المنصرم، وكذلك العام الجاري يعتبران من أكثر الأعوام دموية، إلى جانب حجم الانتهاكات، والجرائم التي سُجلت بحقّ المعتقلين. وأشار نادي الأسير، إلى أنّه ومنذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال أكثر (3370) حالة.

وتشكّل حملات الاعتقال أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، وإلى جانب ذلك تحاول سلطات الاحتلال عبر عمليات الاعتقال فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة، على المواطنين.

وبيّن نادي الأسير، أنّ قوات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال مؤخرًا، وتحديدا في البلدات المُقامة على أراضيها بؤر استيطانية أو القريبة منها، كبلدة المغير، وانتهجت قوات الاحتلال في عمليات الاعتقال، سياسة التّحقيق الميدانيّ، والتّهديد باعتقال أفراد من العائلة، وتحديدًا الآباء.



