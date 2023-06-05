تحميل كتاب مغامرة الكائن الحي مجاني للمؤلف جويل دو روزناي PDF ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رابط تنزيل مغامرة الكائن الحي، والذي يبحث عنه الكثير من القراء في الوطن العربي عبر محركات البحث، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم عزيزي القارئ كتاب مغامرة الكائن الحي لجويل دو روزناي.

نبذة عن كتاب مغامرة الكائن الحي

وخلال ابحارك في ثنايا هذا الكتاب المميز ستتعرف على هذه الأسئلة: ما الحياة، من أين تأتي، وإلى أين تذهب، بهدف توضيح الطريق التي تؤدي إلى فهم أفضل للكائن الحي من خلال معرفة أصل الحياة نفسها. وهذا الكتاب يستوعب جميع التطورات التي طرأت بدءاً من اكتشافات الهندسة الجينية وازدهار التقنيات البيولوجية والصناعات البيولوجية.

ويتضمن كتاب مغامرة الكائن الحي 3 أقسام يسعى القسم الأول للإجابة عن السؤال التالي: ما هي الحياة، وذلك من خلال عرض للنظريات القديمة في أصل الحياة التي تحبذ فكرة التولد العفوي للكائنات الحية، وأيضاً من خلال الخوض في عالم الجراثيم والفيروسات. ويتناول المبحث الثاني مصدر الحياة ويعرض المؤلف مفاهيم حول المقاربات الجديدة لأصل الحياة. في حين يجيب القسم الثالث عن السؤال التالي: إلى أين تمضي الحياة؟ حيث يوضح آمال وتهديدات الثورة البيولوجية، وصراع الإنسان ضد السرطان باستخدام أدوات الثورة البيولوجية التي وفرها التطور العلمي في العصر الحديث.

ويحتوي كتاب مغامرة الكائن الحي، على مستقبل الصناعة البيولوجية والجراحة الجديدة للجينات، كذلك يجب أن تعرف عزيزي القارئ أن كتاب مغامرة الكائن الحي ظهر أول مرة عام 1965 بعنوان أصل الحياة، وقد ظهر بعدة طبعات قبل أن تتم إعادة صياغته لضم آخر التطورات التي تحققت في مجال علوم البيولوجيا والهندسة البشرية وهو بحق دليل أساسي في علوم الحياة لا غنى عنه للدارس المختص على حد سواء.

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