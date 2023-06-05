تحميل كتاب فن التأمل مجاني للمؤلف هارون يحيى PDF، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رابط تنزيل كتاب فن التأمل والذي زاد البحث عنه عبر محركات الانترنت وجوجل، لما يحتويه من معلومات تساعد القارئ على توسيع مداركه ووعيه وتفكيره.

نبذة عن كتاب فن التأمل

الهدف من هذا الكتاب هو دعوة الناس الى" التفكير كما ينبغي"، وإبراز الوسائل التي تساعدهم على ذلك. فالانسان الذي لا يتفكر يبقى بعيداً كليّاً عن إدراك الحقائق ويعيش حياةً قوامها الإثم وخداع الذات، وبالتالي فإنه لن يتوصل الى مراد الله من خلق الكون، ولن يدرك سبب وجوده على الأرض، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لسبب، وهذه حقيقة ذكرها عز وجل في القرآن الكريم بقوله:

َمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ{38} مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ{39} "سورة الدخان"

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