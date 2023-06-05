سلطة الاحتلال تستولي على عشرات الدونمات في سلفيت

استولت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على عشرات الدونمات من أراضي قريتي سرطة وبروقين في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، بأن سلطة الاحتلال استولت على 42 دونم في هاتين القريتين.

وأضاف داود، أن الأراضي المستهدفة بالاستيلاء تقع في الحوض (2) من الوجه الشرقي من أراضي سرطة، وحوض (2) من أراضي خربة كركش التابعة لقرية بروقين.

وأشار المسؤول في هيئة مقاومة الجدار، إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم ما يسمى أوامر "استملاك للمصلحة العام"، كأحدى الوسائل للسيطرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خدمة لمشروعها الاستيطاني.