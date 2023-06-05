"الجهاد الإسلامي" تنعى شهيد فلسطين الطفل محمد التميمي

نعت حركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسطيـن، إلـى جماهيـر شعبنـا وأمتنـا شهيـد فلسطيـن الطفـل: محمـد هيثـم التميمـي (3 أعـوام)، الـذي ارتقـى متأثـراً بجراحـه التـي أصيـب بهـا برصـاص الاحتـلال المجـرم فـي قريـة النبـي صالـح بـرام الله الجمعـة الماضيـة.

وقدمت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التعازي إلى عائلة الشهيد وعموم الأهالي في رام الله.

وأكدت الجهاد الإسلامي، أن جريمة استهداف الأطفال والأبرياء من أبناء شعبنا دليل على مدى إجرام هذا الاحتلال الفاشي الذي يواصل إرهابه المنظم.

ودعت الحركة لتصعيد المقاومة لرد العدوان والثأر لدماء الشهداء حتى الحرية والخلاص.

واستشهد الطفل محمد هيثم التميمي (3 أعوام)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله، مساء يوم الخميس الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت العائلة أن جثمان الشهيد الطفل سيتم تسليمه إلى ذويه مساء اليوم على حاجز رنتيس غرب رام الله، ليتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم سيوارى الثرى غدا في مقبرة القرية.