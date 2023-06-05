أسعار الاضاحي في لبنان 2023 – سعر الخروف في بيروت ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا الموضوع الهام إذ أن عمليات البحث عليها لم تتوقف لا سيما على جوجل الشهير كما وأن المضحيين بدأوا الان في التوجه إلى المزارع من أجل شراء الهدى على أن يتم ذبحها في اول أيام العيد .

وفي هذه المقالة التي نشير فيها إلى تفاصيل أسعار الاضاحي في لبنان 2023 والخروف في لبنان نشير لكم إلى أن فريق الموقع يعكف بصورة دورية على نشر مثل هذه المقالات التي نشير فيها إلى تلك الأسعار وعن الباقي فهو على النحو التالي:

أسعار الاضاحي 2023 في لبنان

ويمكن لكم الان التعرف على هذه الأسعار بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق وكل ما عليكم هو المتابعة .

سعر الخروف البلدي الذي يزن ما بين 55 و 60 كليو حوالي 280 دولارا .

سعر بخروف البيلا فسعره 225 دولارا ووزنه بين 50 و60 كيلوجراما.

سعر الخروف في لبنان 2023

كما ونشير لكم إلى أن أسعار المواشي في لبنان تتراوح ما بين 225 دولارا و300 دولار، والأوزان تتراوح ما بين 45 و60 كيلوغراما.

فيما بلغ سعر الكيلو الواحد هو 5 دولارات .

سعر المواشي في لبنان 2023

سعر الخروف والماعز للأضاحي في السعودية اليوم 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور أسعار الخروف والماعز والأغنام للأضاحي في السعودية 2023 ، وهو التالي:

أولا: سعر الخروف الروماني أن يكون قرابة 1080 ريال سعودي.

ثانيا: سعر الخروف النعيمي أن يكون قرابة 1490 ريال سعودي.

ثالثا: سعر لحم الضأن السواكني أن يكون قرابة 1150 ريال سعودي.

رابعا: سعر لحم الضأن الأسترالي أن يكون قرابة 1200 ريال سعودي.

خامسا: سعر الأغنام البربرية أن تكون قرابة 855 ريال سعودي.

سادسا: أسعار الأغنام الكبيرة بين سعر 1700 ريال سعودي حتى 2000 ريال سعودي.

سابعا: سعر الخروف المتوسط بين سعر 1.4 ألف ريال سعودي حتى 1.6 ألف ريال سعودي.

ثامنا: سعر الخروف الصغير أن تبدأ من 1200 ريال سعودي.

وفي السطر الأخير من المقالة التي شرحنا بها أسعار الاضاحي في لبنان 2023 – سعر الخروف في بيروت نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .