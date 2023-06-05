الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع لمستويات قياسية .. هل يصل لـ 4 شواكل؟

يواصل سعر الدولار الأمريكي الصعود مقابل الشيكل الإسرائيلي، إذ وصل في تعاملات اليوم الاثنين 5 يونيو 2023، إلى 3.75 شيكلاً، وسط توقعات للخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي لأن يستمر في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، فهل سيصل إلى مستوى 4 شواكل؟

وتوقع الخبير الاقتصادي د. مازن العجلة، أن يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الاتجاه الصعودي مقابل الشيكل، لأنّ كل المؤشرات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية موائمة لاستمرار صعود العملة الخضراء.

وأرجع د. العجلة في مقابلة خاصة بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسباب استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الشيكل إلى توقف البنك الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، إضافة إلى الاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تحديد سقف الدين الأمريكي، ناهيك عن ثقة المستثمرين في العملة الخضراء، وتوجه الملايين للاستثمار بها كملاذ آمن لهم.

وقال: "أما العوامل الداخلية التي أدت إلى زعزعة قوة الشيكل، هو استمرار التظاهرات ضد حكومة نتنياهو، إضافة إلى نشوب بعض الخلافات الداخلية الإسرائيلية"، كل الأسباب المذكورة أدت إلى صعود سعر الدولار مقابل الشيكل".

كما توقّع أن يُحافظ سعر الدولار مقابل الشيكل على هذا المستوى أو أن يواصل الانطلاق للصعود، حتى لو حدث ما يُسمى بالحركات التصحيحية للعملة الأمريكية، مشيراً إلى صعوبة انخفاضه عن مستوى الـ 3.70.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى صعوبة وصول الدولار الأمريكي إلى 4 شواكل حتى نهاية 2023، لكن من السهل أن ينطلق من مستوى الـ 3.70 ليتجاوز الـ 3.80 شيكلاً خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ودعا د. العجلة لادخار سلة من العملات المتنوعة، كالدولار الأمريكي، والدينار الأردني، واليورو الأوروبي، والذهب، لتفادي خسائر يمكن أن يحدثها أي طارئ، أو انخفاض مفاجئ على عملة معينة.