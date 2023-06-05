الإحتلال يستولي على 42 دونم من أراضي قريتي سرطة وبروقين في سلفيت

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 42.651 دونم من أراضي قريتي سرطة وبروقين في محافظة سلفيت.

وأوضح مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن الأراضي المستهدفة بالاستيلاء تقع في الحوض (2) من الوجه الشرقي من أراضي سرطة، وحوض (2) من أراضي خربة كركش التابعة لقرية بروقين.

وبين أن سلطات الاحتلال استولت على الأرض تحت مسمى "استملاك للمصلحة العام"، مؤكدا أن الهدف الحقيقي لذلك توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ"شارع رقم 5"، والذي يخدم مستوطنة "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين غرب سلفيت.

وأشار داود إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم ما يسمى أوامر "استملاك للمصلحة العام"، كأحدى الوسائل للسيطرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خدمة لمشروعها الاستيطاني.