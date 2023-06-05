الاحتلال يسلم جثمان الشهيد منفذ عملية العوجة إلى السلطات المصرية خلال الأيام المقبلة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمان الشرطي المصري الذي قتل 3 جنود فجر السبت قرب معبر العوجة على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال تستعد لتسليم الجثمان إلى السلطات المصرية خلال الأيام المقبلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية نشرت أمس الأحد نتائج تحقيق أولي لجيش الاحتلال في الهجوم ، وأظهرت نتائج التحقيق الأولى أن الشرطي المصري، خطط لكل خطوة مسبقا وكان يعرف المنطقة جيدا، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه اثنين من الجنود الثلاثة، بحكم عمله حارس حدود.

كما توصل التحقيق إلى أن منفذ العملية سار ليلا مسافة 5 كيلومترات من موقعه في الأراضي المصرية وتوغل مسافة كيلومتر ونصف تقريبا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن يقتل الجنديين (مجند ومجندة) فجرا، ثم يشتبك ظهر اليوم نفسه مع قوة من جيش الاحتلال ويقتل جنديا ثالثا قبل أن يستشهد .

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد كان الشرطي المصري يحمل بندقية كلاشينكوف قديمة و6 مخازن ذخيرة وسكاكين ومصحفا.

وكانت مصادر مصرية أكدت أن الشهيد الذي نفذ عملية العوجة هو الجندي محمد صلاح ويبلغ من العمر 23 عاما.