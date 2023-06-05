"إسرائيل" تُسلم مصر جثمان الشهيد الجندي المصري الذي قتل 3 جنود في عملية إطلاق نار

سلمت "اسرائيل" اليوم الاثنين 5/6/2023 ، جثة المجند المصري الذي نفذ العملية على الحدود والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين الى السلطات المصرية ، وفقا للقناة ال12 بالتلفزيون "الاسرائيلي".

وكشفت القناة أن "إسرائيل" أعادت جثة الجندي منفذ العملية إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث، موضحة أن ذلك يعود إلى رغبة "إسرائيل" في الحفاظ على الثقة المصرية، على الرغم من النتائج المأساوية للهجوم وعدم وجود سبب أمني "لإسرائيل" للاحتفاظ بالجثة.

يومان على الهجوم الخطير على الحدود المصرية والذي أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، نشرت هوية منفذ الهجوم، وهو جندي مصري يبلغ من العمر 22 عامًا.

قال الجيش الإسرائيلي إن قائد "الفرقة 80" العميد إيتسيك كوهين، أجرى يوم السبت تحقيقا ميدانيا في منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر، بمشاركة مندوبين عن وزارة الدفاع المصرية.

وكانت وسائل إعلام عبرية نشرت أمس الأحد نتائج تحقيق أولي لجيش الاحتلال في الهجوم ، وأظهرت نتائج التحقيق الأولى أن الشرطي المصري، خطط لكل خطوة مسبقا وكان يعرف المنطقة جيدا، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه اثنين من الجنود الثلاثة، بحكم عمله حارس حدود.

كما توصل التحقيق إلى أن منفذ العملية سار ليلا مسافة 5 كيلومترات من موقعه في الأراضي المصرية وتوغل مسافة كيلومتر ونصف تقريبا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن يقتل الجنديين (مجند ومجندة) فجرا، ثم يشتبك ظهر اليوم نفسه مع قوة من جيش الاحتلال ويقتل جنديا ثالثا قبل أن يستشهد .

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد كان الشرطي المصري يحمل بندقية كلاشينكوف قديمة و6 مخازن ذخيرة وسكاكين ومصحفا.

وكانت مصادر مصرية أكدت أن الشهيد الذي نفذ عملية العوجة هو الجندي محمد صلاح ويبلغ من العمر 23 عاما.