المشهراوي يلتقي قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة

التقى القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سمير المشهراوي، بقيادتي حركة حماس يتقدمها إسماعيل هنية رئيس الحركة، وحركة الجهاد الإسلامي، التي يرأس وفدها أمينها العام القائد زياد النخالة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

وسادت اللقاءات الروحُ الوطنية الإيجابية والأجواء البناءة، والوعي التام بضرورة إنجاز وحدةٍ وطنيةٍ جامعةٍ تشمل الكل الوطني، وضرورة لم الشمل الفلسطيني، وحشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال الغاشم، والتصدّي لجرائمه ومخططاته القذرة التي تستهدف شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا وهويتنا الوطنية.

وكان قد توجه وفدان من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام زياد النخالة، وحماس بقيادة إسماعيل هنية إلى القاهرة، بدعوة مصرية رسمية.