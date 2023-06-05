ريال مدريد يُحدد هدافاً إنجليزيا ليخلف بنزيما

حددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مهاجماً إنجليزيا لتعويض رحيل قائد الفريق كريم بنزيما نهاية الموسم الجاري.

وأجرت إدارة الريال أول اتصال مع ممثلي مهاجم نادي توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين لاستقدامه من أن أجل تعريض بنزيما.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية القريبة من البيت الملكي، أن هاري كين مستعد لبدء تجربة جديدة في الدوري الإسباني، وفكرة اللعب لريال مدريد تستهويه.

وقالت إن وصول المهاجم جوسيلو لن يكون له أي علاقة برحيل بنزيمة، حيث سينضم مهاجم إسبانيول ليأخذ مكان ماريانو دياز، الذي سيرحل أيضا عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت "ماركا"، أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، ليس مفاوضاً سهلاً، وأظهر ذلك لإدارة ريال مدريد في صفقتي لوكا مودريتش وغاريث بيل.

ولم يكن ريال مدريد يرغب في التعامل مع توتنهام بسبب هذا الأمر، لكن الظروف تغيرت الآن، ولم يعد وصول كين مستحيلاً.

وكان ريال مدريد قد أعلن في بيان أمس الأحد، عن رحيل هدّافه وقائده بنزيما، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاماً في ملعب سانتياغو برنابيو.