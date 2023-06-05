داود شهاب : وفد الجهاد برئاسة الأمين العام يلتقي بوزير المخابرات المصرية اليوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الاثنين 5/6/2023 أن وفد حركة الجهاد برئاسة الأمين العام للجهاد الموجود في القاهرة يلتقي وزير المخابرات المصرية اليوم.

وقال: "إن اللقاءات المصرية الرسمية بين وزير المخابرات المصرية عباس كامل والأخ الأمين العام القائد زياد النخالة، ستبدأ اليوم، وسيكون اللقاء استكمالاً للجهد المصري الكبير خلال المعركة، وغيرها من الملفات".

ولفت إلى أن مصر تستكمل الخطوات والمساعي والإجراءات التي بدأتها في معركة "ثأر الأحرار"، كون الإعلان عن وقف إطلاق النار كان بضمانات مصرية، وتعهدات العدو قدمها لمصر، وبالتالي نحن بحاجة لنسمع ونتشاور مع الأشقاء في مصر بشأن كل التفاصيل.

وقال شهاب: إن ما جرى هي لقاءات حتى اليوم استكشافية تشاورية، بين قيادتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأوضح شهاب أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهت لقيادة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، مشيراً أن قيادتي الحركتين متواجدتان في القاهرة، وجرى بينهما لقاءات مطولة وموسعة خلال الأيام الماضية.

وأضاف شهاب "القاهرة لها دور كبير، بوزنها التاريخي وثقلها الجغرافي، ومكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، وملف العلاقة مع غزة، وإدارة الصراع، وتسعى لاستكمال دورها بما يتعلق بتداعيات معركة (ثأر الأحرار)، وما تبعها من وقف إطلاق النار".