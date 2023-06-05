موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر مايو 2023- متى صرف راتب السلطة هذا الشهر، في اليوم الخامس من شهر يونيو يستمر موظفو السلطة انتظار اعلان وزارة المالية في رام الله عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو 2023، فهم تلقوا نسبة 70% من راتبهم الرئيسي الشهر الماضي كونها صرفت لهم نسبة 30% من نسبة رواتبهم قبل حلول عيد الفطر المبارك ما أثر عليهم بالسلب، لذا يأملون أن تعلن الجهات المختصة عن موعد صرف رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن.

موعد رواتب السلطة الفلسطينية شهر 5 2023

موعد رواتب السلطة الفلسطينية شهر 5 2023، في هذه الأثناء أكثر ما يبحث عنه الموظفين العمومين هو موعد صرف راتب السلطة الفلسطينية عن شهر مايو 2023، فهو مصدر الدخل الوحيد للآلاف منهم، إذ يعتاشون منه ويجلبون لوازم منازلهم ومتطلبات أفراد أسرهم من الراتب الذي يتقاضونه بشكل شهري من السلطة الفلسطينية، لذلك يزيد البحث عن موعد راتب السلطة عن شهر 5، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات موعد صرف رواتب السلطة حال توفر ذلك.

موعد صرف راتب السلطة شهر 5

موعد صرف راتب السلطة شهر 5، في العادة لا تصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في موعد محدد، كذلك لا تُصرف بذات النسبة في الكثير من الأحيان، لذا يبحث الموظفون العموميون عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر مايو 2023، فأحيانا تكون النسبة 80% وأشهر أخرى تصل لـ 85% من نسبة اجمالي الراتب، إذ إن عدم انتظامها يؤثر ويقلق الموظفين ويدفعهم لمواصلة البحث عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن كل شهر.

متى صرف رواتب موظفي السلطة شهر 5 وزارة المالية

متى صرف رواتب موظفي السلطة شهر 5 وزارة المالية، لم تُعلن وزارة المالية في رام الله عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو الماضي، وما يصدر عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا يأتي تحت إطار المصادر الخاصة أو التوقعات بناء على نسبة الأشهر الماضية، وسنوافيكم بكل التفاصيل حال توفرت، وإلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان، موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر مايو 2023- متى صرف راتب السلطة هذا الشهر.