الاحتلال يواصل نشر تفاصيل جديدة… هذا ما فعله الجندي المصرية لإيقاع المزيد من القتلى الإسرائيليين!

تواصل وسائل الإعلام العبرية ولليوم الثالث على التوالي من انتهاء العملية، نشر تفاصيل عملية إطلاق النار البطولية على الحدود المصرية "الإسرائيلية"، حيث نشر موقع واللا العبري تفاصيل جديدة عن العملية التي أدت لمقتل 3 جنود "إسرائيليين".

مصدر عسكري إسرائيلي قال لموقع واللا نيوز العبري إن الجندي المصري قام بقتل الجندي والمجندة في نقطة المراقبة، سار باتجاه التلة القريبة، وهناك بنى لنفسه نقطة خاصة من الحجارة، واختبأ خلفها ليكمن للقوات التي ستأتي لاحقاً.

وبين المصدر العسكري أنه لحظة وصول قائد منطقة فاران وسار باتجاه منطقة المشتبه به، أطلق الشرطي المصري صلية رصاص صوبه، ومنها قتل الجندي إيهود دهان.

وتابع الموقع أنه على الرغم من أن قائد سلاح الجو سمح باستخدام المروحيات لملاحقة الشرطي المصري، إلا أن قائد اللواء قرر إنهاء العملية بأسرع وقت والاشتباك مع الشرطي المصري لتحيده، وعدم انتظار وصول المروحيات للموقع.

ويشار إلى أن "حدثاً أمنياً خطيراً" وفقا للإعلام العبري، وقع السبت الماضي على الحدود المصرية "الإسرائيلية" عملية إطلاق نار بطولية نفذها أحد جنود الجيش المصرية وأدت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين