أهالي القدس يُشيعون الشهيد حاتم أبو نجمة بعد تسليم جثمانه المحتجز

شيع عدد من أهالي بيت صفافا في القدس فجر اليوم الاثنين، الشهيد حاتم أسعد أبو نجمة (39 عاما)، بعد تسليم جثمانه الذي كان محتجزا لدى الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة أثناء التشييع وانتشرت في محيط مقبرة اليوسفية في القدس، كما اعتدت على المقدسيين ومنعتهم من المشاركة في التشييع، حيث اشترطت سلطات الاحتلال مشاركة 25 شخصا فقط في التشييع.

ونفذ الشهيد حاتم أبو نجمة، عملية دهس في شارع يافا في 24 نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة.

ويواصل الاحتلال احتجاز نحو 128 شهيدا في الثلاجات منذ عام 2016، منهم 12 جثمان شهيد من الأسرى، بالإضافة لوجود 256 جثمان شهيد في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين.