أدعية دخول قاعة امتحانات التوجيهي 2023 مستجابة لتسهيل الامتحان، أقل من 24 ساعة على بدء أولى اختبارات الثانوية العامة في فلسطين لعام 2022-2023، إذ انهت وزارة التربية والتعليم العالي جميع استعداداتها في كل محافظات الوطن من أجل الاستعداد لتقديم اختبارات الثانوية العامة التوجيهي، إذ انتهت من تجهيز القاعات والمراقبين واللجان، لذا يتبقى أن يتوجه الطلبة إلى القاعات لتقديم الامتحان، وفي هذا الصد فإن الطلبة يبحثون الآن عن أدعية دخول قاعات الامتحان لتسهيل الاختبارات عليهم.

دعاء دخول قاعة اختبار الثانوية العامة 2023 في فلسطين

دعاء دخول قاعة اختبار الثانوية العامة 2023 في فلسطين، ما يقارب من 88 ألف طالبة وطالبة يتوجهون إلى قاعات الاختبارات في المدارس الحكومية في جميع محافظات الوطن، لتقديم امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو 2023، وبسبب قرب موعد امتحانات التوجيهي فإن الطلبة يبحثون الآن عن ادعية دخول قاعة الامتحانات وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية دخول قاعة امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2023 مستجابة لتسهيل الامتحان.

دعاء لطلاب التوجيهي 2023

دعاء لطلاب التوجيهي 2023، تبدأ امتحانات الثانوية العامة بعد غد الأربعاء، إذ يُقدم طلبة الأفرع العلمي والأدبي والشرعي وغيرها إلى تقديم أهم اختبارات في مسيرتهم التعليمية، فامتحانات التوجيهي تعد الأهم بالنسبة لهم كونها جسر العبور إلى المرحلة الجامعية والبدء بدراسة التخصص الذي يهواه ويحبه الطالب حتى يبدع فيما يدرس ويتخرج إلى حياته العملية التي اختارها سواء في المجال الأدبي كالصحافة والتعليم أو العلمي كالطب والصيدلة والتعليم أيضا والهندسة وغيرها من التخصصات العملية.

دعاء دخول قاعة الامتحانات النهائية توجيهي 2023

دعاء دخول قاعة الامتحانات النهائية توجيهي 2023، "اللهم يا عالم يا فتاح تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي"، "يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك"، "اللهم هب لي سرعة الحفظ وقوّته والبركة في الوقت والقدرة على الدراسة في جميع الظروف"، "يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني"، "اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني"، "اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان، آمين يا رب العالمين"، "اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة".