بالفيديو والصور بعد 24 عاماً في الملاعب.. زلاتان إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب امتدت لأكثر من 20 عاماً وذلك على هامش مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وغاب النجم السويدي عن ميلان معظم مباريات موسم 2022-2023 بسبب الإصابة، حيث شارك في 4 مباريات فقط، وجميعها بالدوري الإيطالي مسجلا هدفا واحدا.

وخضع "إبرا" لعملية جراحية في يونيو 2022 أبعدته عن الملاعب 8 أشهر.

وأعلن ميلان قبل أيام أن إبراهيموفيتش سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وأمس الأحد، وعلى ملعب "سان سيرو" في المباراة الأخيرة للموسم، حرص نادي ميلان على تكريم إبراهيموفيتش البالغ من العمر 41 عاما خلال لقاء هيلاس فيرونا.

ولم يشارك النجم المخضرم البالغ من العمر 41 عاما في لقاء الليلة، حيث لا يزال يعاني من إصابة.

ودخل إبراهيموفيتش أرض الملعب رفقة زوجته وأبنائه، وسط احتفاء كبير من جانب مشجعي الروسونيري.

وظهرت حالة من التأثر على وجه زلاتان، الذي حاول إخفاء دموعه لكنه فشل في ذلك، ووجه القبلات نحو الجماهير التي ودعته قبل انطلاق اللقاء.

وقال إبراهيموفيتش عقب المباراة: "الآن حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم بأكملها، وليس لكم أنتم مشجعي ميلان".

وأجهش إبراهيموفيتش بالبكاء وسط تصفيق حار من اللاعبين ومدرب ميلان، والذين أقاموا للنجم السويدي ممرا شرفيا بمناسبة اعتزاله.

وينتهي عقد المهاجم السويدي المخضرم مع النادي الإيطالي في نهاية يونيو الجاري ولن يجدد عقده بعد موسم ابتلي خلاله بالإصابات ليسدل الستار على مسيرة بارزة وناجحة.

ووصل إبراهيموفيتش إلى ميلان لقضاء فترة ثانية بالنادي في مطلع 2020 بعدما فاز معه بالدوري في 2011 ليساعده في تكرار الإنجاز بالموسم الماضي.

وبدأ المهاجم مشواره في مالمو عام 1999 وانتقل إلى أياكس أمستردام في 2001 قبل أن يواصل مسيرته مع أندية أوروبية كبرى من بينها مانشستر يونايتد وإنتر وبرشلونة ويوفنتوس.

وإبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي للسويد برصيد 62 هدفا في 121 مباراة واعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد للمنتخب في 2021 خلال الإخفاق في تصفيات التأهل لكأس العالم 2022.

*Hellas Verona fans boo Zlatan.*



Zlatan Ibrahimovic: “Keep booing. This is the biggest moment in your year seeing me”.pic.twitter.com/CR0pjw3kgG