قتيل وإصابات بجرائم إطلاق نار في الداخل المحتل

قُتل شاب في الأربعينات من عمره، وأُصيب آخران بجروح خطيرة، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعد تعرّضهم لإطلاق نار في جرائم ارتُكبت في قلنسوة، ومدينة رهط وبلدة عبلين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وأفاد طاقم طبيّ بحسب موقع (عرب 48)، بوفاة شخص، إثر تعرضه لإطلاق نار في قلنسوة داخل سيارته، وهو متزوج وأب لطفل.

وفي عبلين، أُصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، بجروح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في البلدة.

وفي رهط، أُصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً بجروح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في حيّ رقم 3 في المدينة.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري إلى 82 قتيلاً.

ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعداً متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه "شرطة" الاحتلال عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ "الأجهزة الإسرائيلية" مع عصابات الإجرام.