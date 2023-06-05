مصرع 7 طالبات بانقلاب قارب في نهر النيجر

لقيت سبع طالبات على الأقل مصرعهن في نهر النيجر بعدما انقلب الزورق الذي كن يسافرن على متنه لإجراء امتحانات.

وكانت الفتيات يعبرن نهر النيجر في شمال شرق غينيا لإجراء امتحانات قبول في المدرسة الثانوية التي تبدأ اليوم الاثنين.

وقال وزير محو الأمية والتعليم ما قبل الجامعي في غينيا غيوم هوينغ: "صدمنا بهذه الأخبار السيئة بأن سبع تلميذات فقدن حياتهن".

من جهته، قال موظف الأمن مامادي كيتا: إن أخته غير الشقيقة كانت من بين الضحايا.

وأضاف: "ذهبت هي ورفيقاتها إلى الجانب الآخر من نهر النيجر لإجراء الاختبارات الأولى لامتحانات القبول للصف السابع".

وصرح بأنهن "ركبن زورقا محملا فوق طاقته وقد غرق تحت وطأة الركاب والبضائع".

وقال مصدر آخر: إن عدد القتلى غير نهائي وإن البحث عن جثث ما زال جارياً.