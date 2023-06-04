سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية-سعر الدولار في مصرالسوق السوداء، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وحافظ سعر الدولار على استقراره في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد 4 يونيو/حزيران 2023، مع توسع الحكومة في تنويع أدوات الدين.

ويطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه مصري نيابة عن وزارة المالية لسداد احتياجاتها من السيولة المحلية من خلال أدوات الدين.

وقرر البنك المركزي طرح أذون خزانة اليوم على أجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ احتياجات الوزارت والهيئات في موازنة العام المالي الجاري 2022- 2023.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ووفقا لموقع البنك المركزي المصري، من المقرر طرح العطاء الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يوما، يستحق في 5 سبتمبر/أيلول 2023 ، فيما سيكون العطاء الثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يوما يستحق في 2024.

وجمع البنك المركزي المصري 44.3 مليار جنيه لصالح وزارة المالية لسداد الاحتياجات الأساسية، عبر قبولها 341 عرضا لشراء أذون الخزانة.

وتلقى البنك المركزي 459 عرضا بإجمالي 77 مليار جنيه، لكنه قبل فقط 341 عرضاً فقط بقية 44.3 مليار جنيه مصري، في عطاء الخميس الماضي، وكانت وزارة المالية طلبت طرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه على أجلين الأول مدته عام والثاني 6 أشهر.

وبلغت أسعار الفائدة المقبولة من وزارة المالية لآجل عام نحو 23.9%، بينما جاء أقل عائد 22%، وبلغ متوسط العائد 23.8%، فيما بلغ أعلى عائد آجل 6 أشهر نحو 23.99% ونحو 16% كأدنى عائد فيما بلغ متوسط العائد 23.9%.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وحافظ الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري على مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية-سعر الدولار في مصرالسوق السوداء، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم أسعار صرف الدولار في مصر وكذلك أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني .