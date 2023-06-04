سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الإثنين5/6/2023م، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الإثنين في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات الأحد 4 يونيو/حزيران 2023، مع خفض جديد من البنك المركزي لليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

وقرر مصرف سوريا المركزي رفع سعر الدولار في نشرة الحوالات إلى 8150 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، ما ساهم في رفع سعر الدولار في السوق السوداء.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ بعض المستثمرين العرب والأجانب باستكشاف الفرص الاستثمارية في سورية، والاطلاع على الجوانب والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، بحسب بعض رجال الأعمال والمسؤولين المختصين بالموضوع.

وقال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب: إن الهيئة هي بوابة المستثمر التي تقدم للمستثمر الحوافز الممنوحة وتكون معه في جميع مراحل تنفيذ المشروع، والمستثمر الفعلي يتم التعامل معه بكل ترحيب وتقدم له المعلومات اللازمة، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار يجتمع شهرياً ويقدم للمستثمر التسهيلات اللازمة.

وأشار دياب إلى أن بعض المستثمرين العرب والأجانب يستكشفون الفرص الاستثمارية ويبحثون عن الفرص التي تناسبهم.

وقال دياب: إن العملية الاستثمارية في سوريا لم تتوقف خلال الفترة الماضية، وإن كانت ضعيفة وتم وضع 12 مشروعاً استثمارياً في الإنتاج بعد عام من حصوله على إجازة الاستثمار وما نأمله أن يكون القادم أفضل.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 8150 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى مستويات 8900 ليرة للشراء و9000 ليرة للبيع، مقابل 8875 ليرة للشراء و8975 ليرة للبيع .

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9532 ليرة للشراء و9644 ليرة للبيع مقابل 9515 ليرة للشراء و9627 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 423 ليرة للشراء و429 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين5/6/2023م، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين5/6/2023م: