لو بتعانى من الاكتئاب..تناول هذه الفاكهة؟

أكدت خبيرة التغذية الروسية د.مريانا جوتوفا، أن تناول الموز بصورة منتظمة يساعد على مكافحة حالات سوء المزاج.

وأشارت الدكتورة الروسية في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الموز مصدر مهم للألياف الغذائية وعدد من الفيتامينات والعناصر المعدنية. ولكن فوائد الموز لا تنتهي عند هذا الحد.

وأضافت :"حمض تربتوفان الأميني الموجود في الموز ينظم مستوى هرمون السيروتونين في الجسم. لهذا يطلق على هذا الناقل العصبي اسم هرمون السعادة. لأن نقص هذا الهرمون في الجسم يؤدي إلى سوء النوم وسوء المزاج وحتى قد يصاب الشخص بالاكتئاب. لذلك فإن تناول الموز بانتظام يساعد على تقليل خطر هذه العواقب المزعجة".

وتابعت:" الموز غني بفيتامين B6 الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي".

وبينت خبيرة التغذية الروسية، أن الغلوكوز والفركتوز والسكروز هي سكريات طبيعية، تساعد بعد تناول الموز على الشعور بالشبع وزيادة مستوى الطاقة خلال فترة طويلة. لهذا السبب بالذات يعتبر الموز رائعا لبدء اليوم أو لتناول الوجبات الخفيفة قبل بداية التدريبات الرياضية.