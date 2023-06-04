بالفيديو مقاومون يطلقون النار تجاه طائرات الاحتلال في أجواء مخيم جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأحد4/6/2023م، الرصاص تجاه طائرات استطلاع "إسرائيلية"، حلقت مساء اليوم في سماء مخيم جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون في مخيم جنين أطلقوا النار تجاه طائرات الاحتلال التي تحلق في أجواء المخيم.

يذكر أن طائرات الاحتلال المسيرة والاستطلاعية تحلق بشكل شبه يومي فوق أجواء الضفة الفلسطينية وخاصة نابلس وجنين حيث تتشكل فيهما كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمعروفة باسم "كتيبة جنين وكتيبة نابلس، بالإضافة لتشكل مجموعات عرين الأسود في نابلس.