زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع

أفادت مصادر محلية فلسطينية، مساء اليوم الأحد4/6/2023م، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال القطاع.

وبين المصادر أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة الواحة شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اضرار في صفوف الصيادين.

يذكر أن البحرية "الإسرائيلية" تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.