القاهرة توافق على عودة "هنية" لغزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء اليوم الأحد4/6/2023م، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قد يعود إلى قطاع غزة، في زيارة ستستمر أيام أو عدة أسابيع.

وأشارت المصادرإلى أن هنية حصل على موافقة من الجهات المصرية الرسمية بإمكانية العودة إلى قطاع غزة، على أن يسمح له في وقت لاحق بالسفر مجددًا.

وبينت أن هنية الذي يتواجد حاليًا على رأس وفد قيادي من حركة "حماس" في العاصمة المصرية القاهرة، لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن العودة إلى قطاع غزة من عدمه.

وفي حال عاد هنية لغزة، فستكون هذه الأولى له منذ أن غادر القطاع نهاية عام 2019.