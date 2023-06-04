طقس فلسطين على أبواب كتلة هوائية خماسينية حارة...وهذا موعدها

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأحد4/6/2023م، تعرض طقس فلسطين لكتلة هوائية خماسينية حارة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك":" إن توقعات أولية تُظهر احتمالية تعرضنا مُجدداً لأحوال جوية خماسينية خلال يوم الجمعة المُقبل بشكل مُشابه للجمعة الماضية (طقس شديد الحرارة وخانق مُغبر).

وتأثرطقس منذ مطلع الأسبوع الجاري بأحوال جوية غير مستقرة بعيد عبور منخفض خماسيني أجواء المنطقة وتسرب تيارات هوائية باردة في طبقات الجو العليا والمتوسطة، ما عمل على تساقط أمطار محلية متفرقة كانت رعدية شديدة في جنوب وشرق البلاد، وانتهى تأثير الحالة مع ساعات عصر اليوم الاثنين التاسع والعشرين من آيار/ مايو.