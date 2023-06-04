"هآرتس" تكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية اطلاق النار عند الحدود المصرية

كشفت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد4/6/2023م، عن تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني الذي وقع قرب الحدود المصرية-"الاسرائيلية"، وقتل فيه 3 جنود من جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة " إن قوة من وحدة اليمام الخاصة كانت تستعد للوصول لمكان الحدث، حيث انتظرت لمدة ساعتين حتى تنقلهم مروحية هناك، لكنها لم تصل لسبب غير معروف".

وقتل صباح أمس السبت، ثلاثة جنود "اسرائيليين" وأصيب آخرون جراء حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية"، نفذه جندي مصري على ثلاثة مراحل، قتل خلال المرحلة الأولى جنديين "إسرائيليين" والثانية قتل جندي أخر، فيما أصاب آخرون خلال المرحلة الأخيرة، ارتقى خلالها شهيداً بعد تبادل لإطلاق النار مع جنود الاحتلال، وفقاً لوسائل الإعلام "الإسرائيلية".