بالفيديو عشرات الإصابات بهجوم للمستوطنين على بلدة برقة غرب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين،، مساء اليوم الأحد4/6/2023م، جراء هجوم للمستوطنين على بلدة برقة شمال غرب نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 23 مواطنا جراء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على الأهالي في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

بدورها، أكدت دائرة الإغاثة الطبية في مدينة نابلس، إصابة شاب بجراح جراء اصابته بقنبلة غاز جراء اعتداء المستوطنين على أهالي بلدة برقة

وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر محلية فلسطينية" إن مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال هاجمت منازل ومركبات المواطنين الفلسطينيين في بلدة برقة وقامت بإطلاق النار وقنابل الغاز على أهالي البلدة.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب ذلك على مدخل قرية برقة بين الشبان وقوات الاحتلال ومستوطنيه.

وفي نفس السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اعتداء المستوطنين على أهالي بلدة برقة.