بالصور سرايا القدس تودع فقيدها «لؤي العرجا» بجنازة مهيبة في رفح

شيَّعت جماهير شعبنا في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، في موكب جنائزي مهيب، ظهر اليوم الأحد 4-6-2023، جثمان الفقيد لؤي سعيد العرجا، أحد فرسان ومجاهدي سرايا القدس في لواء رفح.

وانطلق موكب تشييع الفقيد، بعد أداء مراسم صلاة الجنازة في مسجد بدر، وصولاً لمقبرة الشهداء الشرقية، وسط حضور لقيادة حركة الجهاد الإسلامي، ومجاهدي سرايا القدس، وحشد من أبناء شعبنا.

وأشادت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح في كلمة لها، بمناقب وصفات الفقيد لؤي أبو العرجا التي تمتع وتميز بها وجعلته محبوباً بين رفاقه.

وأشارت الحركة، إلى الدور الجهادي للفقيد "أبوالعرحا" والذي أفنى وقته من أجل الجهاد والمقاومة والإعداد.

وقالت: "الفقيد "أبو السعيد" تمنى أن يلقى ربه شهيدًا مقبلًا غير مدبر في ساحة المعركة، لكن قدر الله كان نافذا في أن يلقى ربه إثر نوبة قلبية.

وكانت نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس السبت، فقيدها المجاهد لؤي العرجا، (20 عاماً) أحد مجاهديها في لواء رفح والذي توفي إثر مرضٍ عضال.











